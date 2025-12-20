Надежда Петрова: «Медведев может еще не раз победить на турнирах «Большого шлема».

Петрова: Медведев может еще не раз победить на турнирах «Большого шлема».

Надежда Петрова считает, что Даниил Медведев может выиграть еще несколько титулов «Большого шлема».

– Он уже побеждал на турнире «Большого шлема», доходил до финалов. Теперь у него новая команда, будет проведена хорошая подготовка. Уверена, Даня может. У него есть арсенал, опыт, бесстрашие. Так что он может еще не раз победить на турнирах «Большого шлема».

– Про наших парней: и Карен Хачанов, и Андрей Рублев, и Даниил Медведев начнут сезон на подступах к топ-10. У кого из них больше всего шансов вернуться в десятку?

– Тут объективный ответ для меня – Даня Медведев. Потому что сейчас другие наши ребята будто бы исчерпали свой лимит и заметно отличаются от Дани. Все-таки он знает, что нужно для того, чтобы вернуться в десятку. Знает, как работать, какой должен быть режим. И с правильным настроем и работой он опять может подняться и еще порадовать нас хорошим теннисом.

Про Андрея Рублева сложно говорить. Может, он будет на подступах к десятке, будут у него периодически хорошие победы, но все-таки в этом году его уже многие стали обыгрывать.

А у Карена Хачанова все, конечно, зависит от игровой стабильности из турнира в турнир и здоровья. Если нет травм, то он может выкладываться и показывать хорошую игру.

– Медведев поменял в концовке сезона-2025 команду. Как вы оцениваете его сотрудничество с новыми тренерами? Что для этого нового коллектива будет успехом в 2026-м?

– Возвращение Дани в десятку, хорошее выступление на «Больших шлемах», победы на турнирах. Он большой молодец, что смог поменять команду. У них такая длительная история была с Жилем Сервара. Может быть, действительно, Даня не хотел торопить события и думал довести этот цикл 10-летний до конца.

Хотя он должен был поменять команду и тренера гораздо раньше, на стадии самых первых неудач. Но это было его решение. Мы увидели в конце сезона, что с новыми тренерами у него пошли результаты. Он начал понемногу менять свою игру, это пошло ему на пользу, – заявила Петрова в интервью «Чемпионату».