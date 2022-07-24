Кириос о том, что играл в паре с Циципасом: «Хуже вряд ли получится»

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос прокомментировал игру Стефаноса Циципаса.
Австралиец в совместном интервью с Джеком Соком рассказывал о планах на американские турниры.
«Мы будем много играть в паре. Получили wild card в Вашингтон. Моим последним напарником там был Стефанос... Так что хуже вряд ли получится (смеется)».
На «Уимблдоне» между Кириосом и Циципасом возник конфликт.
В 2019-м они вместе выступали в Вашингтоне и в первом круге проиграли первым сеяным на чемпионском тай-брейке.
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