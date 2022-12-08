Кириос – в ответ на критику участников турнира в Саудовской Аравии: «Не надо обижаться, что мне хорошо платят за то, что я занимаюсь любимым делом»

22-я ракетка мира поспорил в твиттере с журналистом Daily Mail Майком Диксоном.

Диксон написал: «Теннис в этом месяце: одни игроки едут на выставочный турнир в России; другие наживаются в Саудовской Аравии; прессуют за позицию по Украине.

Вот это времена».

Кириос отреагировал: «Ты против, чтобы мы играли в Саудовской Аравии? Разве не прекрасное место?»

Диксон: «Уверен, что так и есть – с твоей точки зрения».

Кириос: «Так язвительно 😂. Не надо обижаться, что мне хорошо платят за то, что я занимаюсь любимым делом, путешествуя по миру. Так держать».

Диксон: «Рад за тебя».

Кириос выбыл в первом круге выставочного турнира в Эр-Рияде, проиграв Кэмерону Норри. Ранее австралиец говорил, что заработает за участие шестизначную сумму.

Норри – о критике его участия в турнире в Саудовской Аравии: «Этот турнир потенциально поможет выиграть Australian Open»

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