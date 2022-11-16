Джокович о том, что дети были на трибунах на матче с Рублевым: «Я очень благодарен, что они рядом»

Новак Джокович прокомментировал то, что дети были на его матче с Андреем Рублевым в Турине. Серб победил 6:4, 6:1 и вышел в полуфинал итогового турнира.

«По-моему, это мой первый матч, который посмотрели и мой сын, и моя дочь – и, конечно, жена. А мы играли чуть больше часа (смеется).

Так здорово, что они здесь. Для меня это один из главных источников мотивации – что они на трибунах, смотрят и, надеюсь, празднуют вместе со мной.

Мой сын любит теннис, много тренируется, ему нравится на турнирах. Для него это уникальный опыт. Для дочери, конечно, тоже. И для меня.

Я очень благодарен, что они рядом», – сказал Джокович в интервью на корте.

Рублев проиграл невероятному Джоковичу на итоговом турнире. Серб взлетел на волшебный уровень и сломал Андрея за три гейма