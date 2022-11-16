Джокович вышел в полуфинал итогового турнира, Медведев вылетит, если проиграет Циципасу

Восьмая ракетка мира Новак Джокович во втором туре группового этапа ATP Finals обыграл Андрея Рублева – 6:4, 6:1.

Джокович одержал 237-ю победу над соперником из топ-10 (при 107 поражениях). 21-кратный чемпион «Больших шлемов» обновил собственный рекорд по этому показателю.

За счет этой победы, которая стала для серба 39-й в сезоне, Джокович вышел в полуфинал.

При этом Даниил Медведев не выйдет из группы, если в вечернем матче уступит Стефаносу Циципасу.

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