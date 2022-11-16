Джокович о победе над Рублевым: «Один из лучших матчей сезона, несомненно»

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым на итоговом турнире. Серб победил 6:4, 6:1 и вышел в полуфинал.

«Сыграл очень-очень хорошо – один из лучших матчей сезона, несомненно. Против соперника, с которым всегда сложно. Он отлично борется, обладает многими сильными сторонами – подача и форхенд его большие оружия.

Мне удалось найти правильный настрой и правильную игру в 10-м гейме первого сета. Он вел 40:15 или 40:30, мы провели длинный розыгрыш, и я в нем держался, сказал себе: «Шансы придут». А потом на сетболе выполнил потрясающий прием с первой подачи.

Это меня окрылило, а он немного сбавил во втором сете, и я хотел это использовать в первых нескольких геймах. Вообще второй сет получился безупречным», – сказал Джокович в интервью на корте.

Рублев проиграл невероятному Джоковичу на итоговом турнире. Серб взлетел на волшебный уровень и сломал Андрея за три гейма

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