Джокович — Медведев прогноз на полуфинал Astana Open 2022

Всем нам, пожалуй, стоит позавидовать тем болельщикам, которые окажутся завтра, 8 октября в Национальном теннисном центре Beeline Arena, где они смогут увидеть захватывающее противостояние в рамках турнира Astana Open между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым. Бороться теннисисты будут за выход в финал турнира, начало матча в 15:00 по московскому времени.

Astana Open: Новак Джокович — Даниил Медведев прямая трансляция

Возникает ощущение, что Новак Джокович соскучился по теннису и большим турнирам. И пусть Astana Open это всего лишь третий турнир по рангу после Большого шлема и мастерсов, но собрал он сильнейших теннисистов. Новак пропустил очень много турниров в этом году, потерял огромное количество рейтинговых очков, опустился на седьмую позицию в мировом рейтинге, но это его только раззадорило. Своих соперников в Астане он прошел на одном дыхании, затратил минимум времени, и лишь Карен Хачанов в четвертьфинале сумел изобразить хоть какое-то подобие борьбы. За четвертьфинальный матч Даниила Медведева многие переживали, ведь Роберто Баутиста-Агут очень неудобный для россиянина соперник, статистика встреч тоже говорит об этом. Но в итоге этот матч стал для экс-первой ракетки мира самым легким на турнире, победа в двух сетах 6 : 1, 6 : 1. С Джоковичем так точно не получится, и остается жалеть только об одном, что на турнирах данной категории не предусмотрены пятисетовые поединки.

покрытие корта — хард в помещении

рейтинг ATP Джоковича — 7

победы/поражения Джоковича в 2022 году — 32/6

победы/поражения Джоковича на харде в помещении — 8/1

рейтинг ATP Медведева — 4

победы/поражения Медведева в 2022 году — 40/14

победы Медведева на харде в помещении — 3/1

Факты и статистика перед матчем Джокович — Медведев

До матча с Кареном Хачановым в полуфинале Новак Джокович отдал соперникам всего шесть геймов. Для Даниила Медведева весь сезон складывается не совсем удачно, но с соперниками из первой десятки мирового рейтинга он традиционно играет уверенно.

Статистика личных встреч Джокович — Медведев

Теннисисты уже привыкли играть друг с другом, предстоящий поединок будет одиннадцатым по счету. Джокович ведет, на его счету шесть побед, Медведев выигрывал четыре раза. В 2022 году это первая встреча спортсменов на корте и, наверное, не последняя, оба будут играть в финальном турнире АТР. На харде у Джоковича похожее преимущество — пять побед против трех Медведева.

Прогноз на матч Джокович — Медведев

Несмотря на легкость в игре россиянина, все же с такими соперниками он на этом турнире еще не встречался. Джокович ни в чем не уступает Даниилу, а в каких-то компонентах и превосходит его. Букмекеры считают, что шансов у сербы больше. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,61, успех Медведева оценивается коэффициентом 2,28.

Наш прогноз: оба спортсмена не потратили много сил на пути к полуфиналу и будут выкладываться по полной. Шансы Джоковича видятся несколько предпочтительнее в основном за счет опыта. Поэтому ставим на его победу и хотелось бы увидеть все три сета.

Где смотреть Astana Open 2022