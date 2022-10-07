Джокович о матче с Медведевым: «У меня есть тактика, но я не хочу обсуждать ее в медиа. Сохраню для матча»
Новак Джокович прокомментировал матч с Даниилом Медведевым в полуфинале в Астане. Сейчас серб ведет 6:4 в личных встречах.
«Это будет самая сложная проверка за последнее время.
Мы с ним оба контролируемо атакуем и хорошо играем в обороне. Он очень хорошо читает игру, и он очень стабилен – особенно с бэкхенда, вообще не ошибается. Он заставляет тебя бегать и работать, выматывает. Но это и моя формула победы (усмехается).
Я жду физической борьбы, затяжных розыгрышей. Надеюсь, у меня получится хорошо подавать. Это будет очень важно. Я знаю, что он будет здорово подавать, и мне нужно будет заставлять его играть, создавать ему трудности.
У меня есть тактика, но я не хочу обсуждать ее в медиа. Сохраню для матча».
Также Джоковича попросили назвать любимый и нелюбимый матч против Медведева.
«Любимый – финал Ausralian Open-2021. Нелюбимый – финал US Open».
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