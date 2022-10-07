Медведев о тактической борьбе с Джоковичем: «Естественно, я буду готов к каким-то его ходам. Он будет готов к моим»

прокомментировал тактическую борьбу с . Перед полуфиналом в Астане его попросили прокомментировать то, что Джокович в их последнем матче на «Мастерсе» в Париже полностью изменил тактику и начал очень много ходить к сетке.

«С какой-то стороны, мне с ним всегда в принципе было относительно удобно играть – конечно, учитывая, что это Новак и с ним всем неудобно. Если брать еще Роджера и Рафу, то с ним мне сразу было чуть легче.

Каждый матч, как я помню, сводился к тому, что он играл по-другому. И я думал, что тоже нужно что-то менять. После финала я подготовился к финалу . После него он поменял тактику в Париже.

Посмотрим, что будет завтра. Естественно, я буду готов к каким-то его ходам. Он будет готов к моим. Тактическая борьба точно будет».

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