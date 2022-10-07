Astana Open: Новак Джокович — Даниил Медведев прямая трансляция

Во втором полуфинале теннисного турнира Astana Open, который проходит в столице Казахстана с 1 по 9 октября, встретятся четвертая и седьмая на данный момент ракетки мира. Противостояние, которое уже можно назвать классикой, Новак Джокович против Даниила Медведева. Спортсмены выйдут на корт Национального теннисного центра Beeline Arena в 15:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча можно будет увидеть на сайте Sports.ru.

Джокович — Медведев прогноз на полуфинал Astana Open 2022

Новак Джокович на турнире играет на одном дыхании. В первом матче он без труда разобрался с Кристианом Гарином из Чили, которому отдал всего два гейма, во втором круге та же участь ждала Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов, ему он отдал четыре гейма. Лишь в четвертьфинале получилась борьба с Кареном Хачановым, но и тут лишь в сравнении с другими соперниками, победа Джоковича 6 : 4, 6 : 3. К полуфиналу титулованный теннисист подошел в отличной форме. Видно, что серб соскучился по теннису, пропустив много турниров в этом году. Непривычно видеть его и так низко в рейтинге АТР, мы привыкли, что Джокович всегда находится на вершине. Сможет ли он туда вернуться? Первый шаг это как раз турнир в Астане.

Даниил Медведев в отличие от своего соперника по теннису не скучал, у него были другие проблемы в последнее время. Победитель прошлогоднего US Open не смог дойти даже до четвертьфинала в этом году, а потом на турнире во французском Метце и вовсе выбыл уже после первого матча, проиграв ветерану Стэну Вавринке. Тем удивительнее преображение россиянина в Астане, и график, по которому он идет на турнире напоминает поход к полуфиналу Джоковича. В первом круге победа над испанцем Альбертом Рамосом, во втором матче сломлено сопротивление финна Эмиля Руусувуори. Неожиданно легким получился четвертьфинал с Роберто Баутиста-Агутом. Несмотря на отрицательный баланс побед и поражений с испанцем Даниил отдал ему всего два гейма. Борьбы не получилось.

С Джоковичем все будет совершенно по-другому. Всего соперники провели десять поединков, в шести из них победил Новак, в четырех верх брал Даниил. Причем восемь матчей из десяти прошли на харде, и здесь преимущество тоже у серба, пять побед против трех. В букмекерских конторах аналитики считают, что у Джоковича больше шансов выиграть полуфинал. В частности, «Лига Ставок» предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,61, на успех Медведева — 2,28.

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