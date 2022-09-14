Алькарас о том, что стал №1 в мире: «Очень горжусь, что могу представлять Испанию везде, где бы я ни был»

19-летний Карлос Алькарас прокомментировал то, что стал первой ракеткой мира.

«Я очень горжусь, что стал №1 в мире, сбылась моя мечта. Огромная радость видеть, как много людей поддерживают меня в каждом моменте и каждом матче.

Очень горжусь, что могу представлять Испанию везде, где бы я ни был».

На этой неделе Алькарас сыграет за сборную Испании в Валенсии на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

Алькарас в среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда

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