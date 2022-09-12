Карлос Алькарас: «После победы в Майами я поверил, что могу взять «Большой шлем»

Чемпион US Open Карлос Алькарас ответил, когда поверил, что может выиграть турнир «Большого шлема».

«После победы в Майами я поверил, что могу взять «Шлем». Но до этого я думал, что мне еще нужно взрослеть. Я понимал, что могу показать хорошие результаты на «Шлеме», но не думал, что могу выиграть.

После Майами я одержал несколько классных побед подряд. После этого я поверил, что могу выиграть «Шлем».

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