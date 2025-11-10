Джокович дал интервью Пирсу Моргану
Новак Джокович дал интервью телеведущему и журналисту Пирсу Моргану.
«Мы не всегда сходились во взглядах. На этой неделе мы встретимся лицом к лицу…», – написал Джокович в соцсети.
Напомним, в 2022 году Морган неоднократно публично критиковал серба за его позицию по вакцинации, которая привела к аннулированию визы и депортации из Австралии.
Подкаст выйдет завтра на ютуб-канале журналиста.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DjokerNole
