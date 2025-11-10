Тренер Синнера о допинг-скандале: «Я сказал Яннику идти с высоко поднятой головой, ведь мы не сделали ничего плохого»

Симоне Ваньоцци рассказал, как помогал Яннику Синнеру во время допинг-скандала.

Симоне Ваньоцци рассказал, как поддерживал Янника Синнера во время допингового скандала.

Итальянец сдал два положительных теста на клостебол в марте прошлого года, а в 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

«Сейчас кажется, что с тех трех месяцев прошла целая вечность, будто их и не было. Это сложный период. Помню первый день в Монте-Карло: мы шли на тренировку после известий, Янник был немного растерян. Я просто сказал ему идти с высоко поднятой головой, как всегда, ведь мы не сделали ничего плохого. Хотел показать, что все мы в одной лодке.

В жизни иногда случаются неприятности, которые невозможно контролировать. Нельзя продолжать себя винить, нужно двигаться дальше. Мы могли только поддерживать в трудные моменты, когда появлялось напряжение – оно иногда случалось на тренировках и матчах.

Но никто не прошел бы через эти месяцы так, как он – это было невероятно. Остается только его поздравить. Надеюсь, больше не придется к этому возвращаться».

