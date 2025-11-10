Мыскина о том, что Мирра Андреева закончила сезон в топ-10: «Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим»

Анастасия Мыскина: Мирра Андреева занимает в топ-10 правильное место.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина высказалась о выступлениях Мирры Андреевой .

В этом году 18-летняя россиянка выиграла тысячники в Индиан-Уэллс и Дубае и завершила сезон на девятой строчке рейтинга.

«Я считаю, что Мирра занимает в топ-10 правильное место. Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим. Думаю, она готова – технически, физически. Осталось только научиться управлять эмоциями в тяжелые моменты», – приводит слова Мыскиной ТАСС.

