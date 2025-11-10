  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мыскина о том, что Мирра Андреева закончила сезон в топ-10: «Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим»
2

Мыскина о том, что Мирра Андреева закончила сезон в топ-10: «Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим»

Анастасия Мыскина: Мирра Андреева занимает в топ-10 правильное место.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина высказалась о выступлениях Мирры Андреевой.

В этом году 18-летняя россиянка выиграла тысячники в Индиан-Уэллс и Дубае и завершила сезон на девятой строчке рейтинга.

«Я считаю, что Мирра занимает в топ-10 правильное место. Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим. Думаю, она готова – технически, физически. Осталось только научиться управлять эмоциями в тяжелые моменты», – приводит слова Мыскиной ТАСС.

«###### этот теннис ######!» Мирра Андреева устала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
logoАнастасия Мыскина
logoМирра Андреева
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тренер Синнера о допинг-скандале: «Я сказал Яннику идти с высоко поднятой головой, ведь мы не сделали ничего плохого»
48 минут назад
Новак Джокович: «Хотелось бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 под сербским флагом»
сегодня, 09:08
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Зверев обыграл Шелтона, Алькарас – Де Минаура
вчера, 21:18
Надаль поужинал с Фонсекой в Майами
сегодня, 08:18Фото
Зверев о физическом состоянии: «После Парижа я был у своего хирурга, поэтому чувствую себя отлично»
сегодня, 07:52
Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Пегулу и вернулась в топ-5
сегодня, 07:05
Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд
сегодня, 06:23
Музетти об отказе Джоковича: «Новак поступил в соответствии с правилами. Но, конечно, странно, что он играл на неделе перед итоговым»
вчера, 19:03
Алькарас о том, что Музетти заменил Джоковича на итоговом: «Я предпочитаю играть с Лоренцо, не буду врать»
вчера, 18:09
Алькарас о личной жизни: «Я свободен»
вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
вчера, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38