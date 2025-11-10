Оже-Альяссим на вопрос, смотрел ли он турнир в Афинах: «Я старался избегать стресса»
Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, что старался не смотреть турнир в Афинах.
Напомним, Лоренцо Музетти нужно было выиграть ATP 250 в Афинах, чтобы обойти Оже-Альяссима в чемпионской гонке и отобраться на итоговый турнир. Итальянец уступил в финале Новаку Джоковичу, но квалифицировался после отказа серба.
– Ты смотрел турнир в Афинах?
– На самом деле я почти не смотрел. Я подумал, что буду слишком много нервничать (улыбается). Старался избегать стресса.
Я, конечно, следил за счетами и результатами, но сосредоточился на том, что зависит от меня, готовился и старался оставаться расслабленным.
– Как относишься к тому, что начнешь турнир матчем против Янника [Синнера]?
– Да, необычный старт. Совсем не похоже на другие турниры. Каждый матч здесь будет сложным. Начать с самого трудного противника интересно, потому что победа в таком матче добавляет уверенности. Если не получится – ничего страшного.
Я постараюсь сыграть чуть лучше, чем в Париже. С нетерпением жду встречи, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
