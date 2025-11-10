  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Оже-Альяссим на вопрос, смотрел ли он турнир в Афинах: «Я старался избегать стресса»
1

Оже-Альяссим на вопрос, смотрел ли он турнир в Афинах: «Я старался избегать стресса»

Феликс Оже-Альяссим: я почти не смотрел ATP 250 в Афинах.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, что старался не смотреть турнир в Афинах.

Напомним, Лоренцо Музетти нужно было выиграть ATP 250 в Афинах, чтобы обойти Оже-Альяссима в чемпионской гонке и отобраться на итоговый турнир. Итальянец уступил в финале Новаку Джоковичу, но квалифицировался после отказа серба.

– Ты смотрел турнир в Афинах?

– На самом деле я почти не смотрел. Я подумал, что буду слишком много нервничать (улыбается). Старался избегать стресса.

Я, конечно, следил за счетами и результатами, но сосредоточился на том, что зависит от меня, готовился и старался оставаться расслабленным.

– Как относишься к тому, что начнешь турнир матчем против Янника [Синнера]?

– Да, необычный старт. Совсем не похоже на другие турниры. Каждый матч здесь будет сложным. Начать с самого трудного противника интересно, потому что победа в таком матче добавляет уверенности. Если не получится – ничего страшного.

Я постараюсь сыграть чуть лучше, чем в Париже. С нетерпением жду встречи, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Джоковичу не надоело обижать молодых – отнял у Музетти титул (но пустил на итоговый турнир)

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP Finals
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoATP
logoЛоренцо Музетти
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Два болельщика умерли на итоговом турнире ATP
28 минут назад
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Синнер играет с Оже-Альяссимом, Фриц победил Музетти
51 минуту назадLive
Онс Жабер ждет ребенка
сегодня, 19:27Фото
Фриц об игре с Алькарасом: «На Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры»
сегодня, 18:44
Корда сделал предложение дочери Павла Недведа
сегодня, 17:56Фото
Кейхилл о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Это было осознанное решение – мы думаем не о сиюминутных результатах, а о том, где он будет через 3–4 года»
сегодня, 17:25
Джокович дал интервью Пирсу Моргану
сегодня, 15:47Фото
Фриц прервал серию из трех поражений от Музетти
сегодня, 15:16
Кузнецова после победы Рыбакиной на итоговом: «Горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом»
сегодня, 13:34
Циципас о фото с церемонии награждения в Афинах: «Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих»
сегодня, 12:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
вчера, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38