Алькарас о Большой тройке: «Не хочу сравнивать себя с ними, но хочу быть как они»

Чемпион US Open Карлос Алькарас рассказал, что он должен делать, чтобы закрепиться на топ-уровне.

«Мне нужно прибавлять физически, психологически. В теннисном плане тоже. Я должен оставаться в своей зоне комфорта.

Я согласен с Хуаном Карлосом. Сейчас я раскрыл 60% своего потенциала. Есть много вещей, которые нужно улучшить. Надаль, Джокович и Федерер постоянно прибавляли за все годы в туре.

Невероятно быть самым молодым №1 в истории. Но гораздо круче то, что делает Большая тройка: остается в топе на протяжении 20 лет. Я тоже к этому стремлюсь. Не хочу сравнивать себя с ними, но хочу быть как они».

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