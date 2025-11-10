  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о том, что выиграл 36 из последних 37 матчей против левшей: «Если бы Надаль еще играл, у меня не было бы такой статистики»
1

Зверев о том, что выиграл 36 из последних 37 матчей против левшей: «Если бы Надаль еще играл, у меня не было бы такой статистики»

Александр Зверев рассказал, почему хорошо играет против левшей.

 В первом туре итогового турнира №3 в мире Александр Зверев обыграл Бена Шелтона – 6:3, 7:6(6). Для немца это 36-я победа в последних 37 матчах против левшей.

«Единственный, кому я проиграл, – Лернер Тьен в Акапулько (Зверев уступил во втором круге со счетом 3:6, 4:6 – Спортс’’). Это был худший матч, который я сыграл за последние пять лет.

Слушайте, с левшами всегда сложно. Если бы Рафа [Надаль] еще играл, у меня точно не было бы такой статистики (улыбается).

В последние годы в туре не хватало топовых левшей. А сейчас есть Дрэйпер, Шелтон, Эмбер – он тоже может играть потрясающе. Снова есть хорошие левши. Тьен тоже показывает отличный теннис. Так что, думаю, сейчас они вернулись.

Я вырос, тренируясь с левшой – со своим братом. Мы занимались вместе всю жизнь. Он был идеальным примером: подача, слайсы, стиль – типичный левша. Я к этому привык, может, это сейчас и помогает», – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoЮго Эмбер
logoATP Finals
logoАлександр Зверев
logoЛернер Тьен
logoРафаэль Надаль
logoБен Шелтон
logoДжек Дрэйпер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецова после победы Рыбакиной на итоговом: «Горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом»
32 минуты назад
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Фриц играет с Музетти, Синнер встретится с Оже-Альяссимом
50 минут назадLive
Циципас о фото с церемонии награждения в Афинах: «Познакомьтесь с вашим новым учителем истории. Сегодня изучаем Джоковича, курс для начинающих»
сегодня, 12:47Фото
Тренер Синнера о допинг-скандале: «Я сказал Яннику идти с высоко поднятой головой, ведь мы не сделали ничего плохого»
сегодня, 10:28
Мыскина о том, что Мирра Андреева закончила сезон в топ-10: «Это ее место. Выигрывать турниры «Большого шлема» – тут уже посмотрим»
сегодня, 09:44
Новак Джокович: «Хотелось бы завершить карьеру на Олимпиаде‑2028 под сербским флагом»
сегодня, 09:08
Надаль поужинал с Фонсекой в Майами
сегодня, 08:18Фото
Зверев о физическом состоянии: «После Парижа я был у своего хирурга, поэтому чувствую себя отлично»
сегодня, 07:52
Рейтинг WTA. Рыбакина обошла Пегулу и вернулась в топ-5
сегодня, 07:05
Рейтинг ATP. Алькарас снова №1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд
сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
вчера, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38