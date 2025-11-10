Зверев о том, что выиграл 36 из последних 37 матчей против левшей: «Если бы Надаль еще играл, у меня не было бы такой статистики»

Александр Зверев рассказал, почему хорошо играет против левшей.

В первом туре итогового турнира №3 в мире Александр Зверев обыграл Бена Шелтона – 6:3, 7:6(6). Для немца это 36-я победа в последних 37 матчах против левшей.

«Единственный, кому я проиграл, – Лернер Тьен в Акапулько (Зверев уступил во втором круге со счетом 3:6, 4:6 – Спортс’’). Это был худший матч, который я сыграл за последние пять лет.

Слушайте, с левшами всегда сложно. Если бы Рафа [Надаль ] еще играл, у меня точно не было бы такой статистики (улыбается).

В последние годы в туре не хватало топовых левшей. А сейчас есть Дрэйпер , Шелтон, Эмбер – он тоже может играть потрясающе. Снова есть хорошие левши. Тьен тоже показывает отличный теннис. Так что, думаю, сейчас они вернулись.

Я вырос, тренируясь с левшой – со своим братом. Мы занимались вместе всю жизнь. Он был идеальным примером: подача, слайсы, стиль – типичный левша. Я к этому привык, может, это сейчас и помогает», – сказал Зверев на пресс-конференции.