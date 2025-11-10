Кейхилл о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Это было осознанное решение – мы думаем не о сиюминутных результатах, а о том, где он будет через 3–4 года»

Даррен Кейхилл: Синнер должен подойти к 28–30 годам на пике формы.

Тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл рассказал, почему они решили пропустить Кубок Дэвиса в этом году.

«Много говорили о том, что Янник пропустит Кубок Дэвиса. Это было осознанное решение – мы думаем не о сиюминутных результатах, а о том, где он будет через три-четыре года. Наша задача как тренеров – помочь ему подойти к 28–30 годам на пике формы.

Я обожаю Кубок Дэвиса – для меня была честь играть за Австралию. Но сейчас у нас появилась редкая возможность: две дополнительные недели для работы – одна из-за перерыва на Кубок Дэвиса, другая потому, что Australian Open стартует на неделю позже. Эти недели мы используем для восстановления, улучшения игры и физического прогресса.

Янник , как и Карлос [Алькарас ], играет очень много и часто выигрывает. Проще всего было бы сказать: «Продолжай в том же духе», но через пару лет это обернулось бы проблемами. Мы постоянно отговариваем его от выставочных матчей и мелких турниров – там отличные деньги, но нам важнее сохранить время для отдыха.

Поверьте, отказаться от Кубка Дэвиса было нелегко. В прошлом году я позволил ему сыграть, потому что он хотел защитить титул. Но два года подряд – слишком много. Такие решения всегда непростые, но они принимаются с расчетом на долгую карьеру».

