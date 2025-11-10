8

Фриц прервал серию из трех поражений от Музетти

Тэйлор Фриц выиграл стартовый матч на итоговом турнире.

В первом раунде итогового турнира №6 в мире Тэйлор Фриц обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:4.

Фриц прервал серию из трех поражений от итальянца. Теперь их счет в личке – 3:3. Последний раз американец побеждал Музетти на Кубке Дэвиса в 2022 году.

Кроме того, Тэйлор одержал четвертую победу над игроком топ-10 в сезоне.

На групповом этапе Фрицу также предстоит встретиться с Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
