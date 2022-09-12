Алькарас о своем твите про мозг, сердце и яйца: «Дедушка мне с детства про это говорил – про каждый матч и каждый турнир»

Чемпион US Open Карлос Алькарас прокомментировал твит про мозг, сердце и яйца, который он выложил перед финалом US Open.

«Эти вещи очень важны для меня, потому что дедушка с детства про это говорил – про каждый матч и каждый турнир. Об этом я все время думаю в тяжелые моменты на всех матчах и турнирах. Конечно, я помню это и не забываю дедушку.

Это подталкивает меня в трудные моменты. Конечно, я ему благодарен».

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