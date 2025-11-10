Кузнецова после победы Рыбакиной на итоговом: «Горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом»

Светлана Кузнецова: горько осознавать, что Рыбакина выступает под другим флагом.

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила Елену Рыбакину с победой на итоговом турнире WTA.

В финале казахстанка обыграла №1 в мире Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6(0).

«От всей души поздравляю Рыбакину с заслуженным триумфом! Ее путь к этой победе был особенно тяжелым. Напомню, через какой шквал критики и давления ей пришлось пройти из-за истории с тренером. Но она продолжила бороться за то, что считала правильным, несмотря ни на что.

И Лена не остановилась! Ее принципиальная позиция видна даже в деталях – на церемонии награждения она отказалась от совместного фото с президентом WTA. Сильный поступок, вызывающий уважение.

Признаюсь, отдельно горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом. Очень обиден этот факт для всех ее российских болельщиков.

Теперь смотрим вперед! Australian Open не за горами, и у меня есть четкое ощущение, что главные фаворитки – те самые две теннисистки, которые устроили эту битву в финале», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

