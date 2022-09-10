Хачанов о том, что делает Рууда сложным соперником: «Его стабильность, оборона. При этом если давать ему пространство, он сразу включает форхенд»

Карен Хачанов высказался об игре Каспера Рууда. Россиянин уступил ему в полуфинале US Open (6:7, 2:6, 7:5, 2:6).

– Сейчас он второй в мире, и это показывает его прогресс. Главное, конечно, его стабильность, оборона. При этом если давать ему пространство, он сразу включает форхенд.

Он также улучшил свою подачу. Он принимает много подач, хотя у меня был высокий процент попадания. Это всегда палка о двух концах: либо соперник хорошо принимал, либо ты плохо подавал. Но у меня был высокий процент.

В некоторых ситуациях он ставил меня в непростое положение. Он принимал много мячей, поэтому приходилось бороться за каждое очко.

– Есть ли что-то скрытое в игре Каспера, что многие не видят или не понимают?

– Его игра в целом. Он не такой высокий, но у него очень мощная, точная подача. В то же время его основное оружие – это форхенд с вращением. У него один из самых лучших топспинов в туре.

Также он улучшает свой бэкхенд, редко ошибается, может переводить по линии. У него очень цельная игра на задней линии, назовем это так.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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