Хачанов о том, что делает Рууда сложным соперником: «Его стабильность, оборона. При этом если давать ему пространство, он сразу включает форхенд»

Теги US Open ATP Карен Хачанов Каспер Рууд Теннис

Карен Хачанов высказался об игре Каспера Рууда. Россиянин уступил ему в полуфинале US Open (6:7, 2:6, 7:5, 2:6).

– Сейчас он второй в мире, и это показывает его прогресс. Главное, конечно, его стабильность, оборона. При этом если давать ему пространство, он сразу включает форхенд.

Он также улучшил свою подачу. Он принимает много подач, хотя у меня был высокий процент попадания. Это всегда палка о двух концах: либо соперник хорошо принимал, либо ты плохо подавал. Но у меня был высокий процент.

В некоторых ситуациях он ставил меня в непростое положение. Он принимал много мячей, поэтому приходилось бороться за каждое очко.

– Есть ли что-то скрытое в игре Каспера, что многие не видят или не понимают?

– Его игра в целом. Он не такой высокий, но у него очень мощная, точная подача. В то же время его основное оружие – это форхенд с вращением. У него один из самых лучших топспинов в туре.

Также он улучшает свой бэкхенд, редко ошибается, может переводить по линии. У него очень цельная игра на задней линии, назовем это так.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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