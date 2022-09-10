Рууд о прогрессе на харде: «Когда я вышел в финал в Майами, соперники стали по-другому ко мне относиться»

Финалист US Open Каспер Рууд прокомментировал свои успехи на харде.

«В этом году я проиграл Кириосу в третьем круге в Индиан-Уэллс. Я провел не очень хороший матч. Тогда финалы больших турниров на харде казались мне далекими и недостижимыми.

Но потом я поехал в Майами, где гораздо лучше чувствовал мяч. Когда я вышел в финал, то стал больше верить в себя. И соперники стали по-другому ко мне относиться: «Ого, оказывается он умеет играть не только на грунте».

Когда перед матчем соперник тебя побаивается или уважает, это всегда хорошо. Это как с Рафой на грунте. Большинство теннисистов проигрывают ему еще до матча, потому что победить его практически невозможно.

Если хотя бы малая часть соперников начнет меня побаиваться, то я этим непременно воспользуюсь. Я не уверен на 100%, но перед матчем с Медведевым или Зверевым я испытываю похожие чувства. Я знаю, что они могут хорошо играть на любом покрытии.

Даниил выиграл три или четыре «Мастерса» на харде, может, больше, не знаю. Конечно, ты очень уважаешь их перед выходом на корт».

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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