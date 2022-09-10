Хачанов 3 года не обыгрывает соперников из топ-10. Поражение от Рууда – 19-е подряд

Экс-восьмая ракетка мира Карен Хачанов, в полуфинале US Open проигравший Касперу Рууду 6:7, 2:6, 7:5, 2:6, в 19-й раз подряд (седьмой – в этом году) проиграл сопернику из топ-10.

Последний раз соперника из десятки 26-летний Хачанов обыгрывал три года назад в Канаде (Александра Зверева). Карьерный баланс Хачанова против топ-10 – 10:36.

Полуфинал US Open – лучший результат Хачанова на «Шлемах», благодаря которому он с 31-го места в рейтинге ATP вернется в топ-20.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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