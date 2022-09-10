Рууд о розыгрыше из 55 ударов против Хачанова: «Он стал ключевым фактором в том, что потом я выиграл второй сет. Придал мне мотивации и сил»

Каспер Рууд прокомментировал то, они с Кареном Хачановым провели самый длинный розыгрыш US Open – 55 ударов.

«Да, это был очень важный момент в матче – сетбол. У меня было еще два, но на них Карен очень хорошо подавал. Я знал, что это лучшая возможность закрыть сет. Я на своей подаче.

Я совсем чуть-чуть не попал первым мячом – мне казалось, что он идет навылет. Вторую я подал так, чтобы завязать розыгрыш. Думаю, мы оба хотели избежать ошибки, осознавая, насколько важен этот мяч.

Это весело, потому что самые длинные розыгрыши в теннисе обычно происходят, когда разыгрываются очень важные очки. Мы же понимаем, что стоит на кону, поэтому не хотим ошибиться.

Под конец розыгрыша пульс стал очень высоким, и в какой-то момент ноги почти дрожали, но я как-то смог перевести по линии. Так закончился первый сет.

Как я уже сказал, этот розыгрыш стал ключевым фактором в том, что потом я выиграл второй сет. Придал мне мотивации и сил, чтобы продолжать играть хорошо».

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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