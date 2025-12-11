Арина Соболенко: «По цифрам Серена – величайшая. Но мои любимые – Граф, Навратилова и Эверт»
Соболенко назвала величайшего теннисиста и теннисистку в истории.
Первая ракетка мира Арина Соболенко назвала игрока, которого считает величайшим.
– Безусловно, Новак Джокович. Об этом говорят цифры.
– А в женском теннисе?
– По цифрам, конечно, Серена. Но мои любимые Штеффи Граф, Навратилова, Крис Эверт.
– Ты бы смогла их всех обыграть в своей лучшей форме?
– Нет, без шансов. У меня не хватит времени, чтобы сравняться с ними по достижениям. Да, я неплохая теннисистка, но не величайшая (смеется), – сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.
