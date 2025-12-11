Мугурусу назначили содиректором турнира в Мадриде

Мугуруса будет делить с Лопесом должность директора турнира в Мадриде.

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса назначена содиректором комбинированного турнира в Мадриде.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» будет руководить турниром вместе с Фелисиано Лопесом – это редкая для тенниса модель двух равноправных директоров.

В 2024-м Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Эр-Рияде. С прошлого года она сотрудничает с Федерацией тенниса и министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования.