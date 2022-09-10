Хачанов о выступлении на US Open: «Я ужасно устал. Но горжусь, что вышел в полуфинал»

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Каспера Рууда в полуфинале US Open. Россиянин уступил 6:7, 2:6, 7:5, 2:6.

– Мы можем долго обсуждать, что я мог сделать лучше, что я сделал хорошо (улыбается). Но если подводить итоги, то в целом для меня это отличный турнир. В каком-то смысле я очень, очень счастлив. Конечно, есть небольшое разочарование. После любого матча чувствуешь, что мог сыграть лучше или что соперник был хорош. Очевидно, сегодня нужно отдать должное Касперу.

Чем дальше проходишь на «Больших шлемах», тем больше уверенности, что ты можешь взять титул. Конечно, эти мысли остаются в твоей голове. И они крутятся прямо сейчас.

– Вы провели отличный турнир.

– Конечно. Если бы до турнира мне сказали, что я дойду до полуфинала, то я бы сразу под этим подписался. В этом нет никаких сомнений.

– Чем больше всего вы гордитесь по итогам турнира? И что из этого US Open надеетесь применить в будущем?

– Если оглянуться назад, у меня за плечами были действительно большие победы, отличные сражения. Я сыграл два пятисетовика.

Я ужасно устал, энергия буквально иссякла. Мы почти три недели в Нью-Йорке, готовимся за неделю до старта. Но горжусь, что вышел в полуфинал. Я был очень близок к выходу в финал, думал и мечтал о победе.

Я не люблю говорить и загадывать слишком далеко. Привык двигаться от матча к матчу. Сегодня я проиграл, но извлеку из этого только положительное. Это говорит об уровне, на котором я нахожусь, что я действительно близок, что должен продолжать свой путь и наращивать обороты, не останавливаться и смотреть вперед с ясной головой. Нужно верить, что однажды я смогу выиграть этот трофей.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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