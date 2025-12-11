Шелтон завел ютуб-канал

Шелтон запустил канал на ютубе.

Девятая ракетка мира Бен Шелтон создал ютуб-канал. За 13 часов на него подписалось 5 тысяч человек.

Американец уже опубликовал приветственное видео, а также ролик, посвященный выступлениям на US Open и итоговом турнире. В своих видео он обещает показать болельщикам жизнь в туре без редактуры и фильтров.

