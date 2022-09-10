Хачанов о розыгрыше из 55 ударов в матче с Руудом: «После него я завелся. Но через несколько геймов понял, что он не очень хорошо на мне сказался»

Карен Хачанов прокомментировал то, они с Каспером Руудом провели самый длинный розыгрыш US Open – 55 ударов.

«Думаю, у меня никогда не было розыгрышей из 55 ударов. Это 100% мой рекорд. Не знаю, как у него. Это был сумасшедший розыгрыш на сетболе.

После него я завелся. Я подумал: «Да, обидно так проигрывать сет, но борьба только началась, давай продолжим». Но через несколько геймов понял, что он не очень хорошо на мне сказался».

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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