

Соболенко о «Битве полов» против Кириоса: «Он при любом исходе проиграет, а я выиграю»

Арина Соболенко ответила, может ли поражение от Ника Кириоса в «Битве полов» навредить имиджу женского тенниса. Матч состоится 28 декабря в Дубае.

«Не думаю. Я совершенно ничем не рискую. Мы просто хотим повеселиться и показать классный теннис. Кто победит – тот победит.

Абсолютно очевидно, что мужчина биологически сильнее женщины, но суть [матча] не в этом. Это событие только поможет вывести женский теннис на новый уровень.

Нику будет непросто. Я буду сражаться и доказывать, что женщины сильны, влиятельны и способны делать отличное шоу. Он при любом исходе проиграет, а я выиграю», – сказала Соболенко.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: BBC
