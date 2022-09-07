Рууд о легализации тренерских подсказок: «С правилом пока не все понятно, но, конечно, это помогает»

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал легализацию тренерских подсказок в туре. У него спросили, дает ли это ему какое-то преимущество.

– Нет, пока нет (улыбается). Мы просто пока не знаем, что разрешено, а что нет. Коучинг легализовали еще в Монреале. Помню, я проиграл Хуркачу второй сет, он пошел переодеваться, и у меня было немного времени на общение. Я подошел к боксу, спросил у отца, что делать, и судья сразу спустился с вышки и сказал, что мне нельзя так много общаться. Он сказал, что мы должны уложиться в три-четыре секунды, а я вообще не должен много разговаривать. Так что это больше похоже на формат получения установки от команды.

С правилом пока не все понятно, но, конечно, это помогает. Думаю, это сделано в основном для тренеров, чтобы они чувствовали, что могут что-то сказать без риска нарваться на предупреждение.

Диалогов в принципе не может быть много. У нас 25 секунд между розыгрышами, 20 из которых уходят на полотенце, мячи и вытирание пота. Так что у нас нет возможности нормально поговорить, но это все равно очень полезно.

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