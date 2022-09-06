Рууд о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open. Норвежец победил 6:1, 6:4, 7:6 и второй раз в карьере вышел в 1/2 турнира «Большого шлема».

«Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо (к счету 6:1, 5:1 Рууд выполнил всего две двойных ошибки – Sports.ru). У меня все получалось, я все попадал. А Маттео, может быть, подавал не так хорошо, как обычно. Мне удалось реализовать свои шансы.

К концу второго сета я немного занервничал, потому что все шло как будто слишком хорошо. Это здорово, но иногда ты слишком заводишься и можешь подумать, что способен ходить по воде – а это же невозможно. Так что мне нужно было немного успокоиться.

К счастью, получилось подать на второй сет, а третий был очень тяжелым», – сказал Рууд в интервью на корте.

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