Рууд об отношениях с Кириосом: «Какое-то время мы даже не здоровались, но сейчас это изменилось к лучшему»

рассказал о конфликте с . В 2019-м австралийца сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а Кириос говорил, что он скучный.

Они могут встретиться в полуфинале US Open, если Кириос обыграет Карена Хачанова.

«В этом году он добился огромного прогресса и доказал свой талант. Уже в 18-19 лет он обыгрывал топов, но в этом году показал, что способен делать это во многих матчах подряд, на многих турнирах подряд. Что способен хорошо играть каждую неделю.

Здорово это видеть. Кажется, что в этом году он старается изо всех сил. Несколько лет назад он был близок к топ-10, и я не знаю, что случилось дальше, но он упал в рейтинге, был нестабилен. А сейчас он снова на своем месте.

Жаль, что он не получил очки за – с ними он бы снова стоял в топ-15, наверное, был бы близок к топ-10. Всем известно, что он опасен.

Что касается личных отношений, то их почти нет. Какое-то время мы даже не здоровались, но сейчас это изменилось к лучшему. Был период напряженных отношений, когда мы говорили разные вещи. Но в прошлом году на Кубке Лэйвера он подошел и поздравил меня после победы. Было приятно.

Сейчас ситуация лучше, все забыто. Нет смысла зацикливаться на прошлом. Он интересный игрок, и ты никогда не знаешь, что полетит с его ракетки или вылетит у него изо рта, но в итоге он подошел и сказал, что рад видеть мою хорошую игру. Это здорово».

Рууд обводит сетку с приема (так делал только Медведев) и кладет идеальные твинеры. Но не считает себя ярким игроком

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