Рууд о борьбе за первую строчку рейтинга: «В начале турнира я и не знал, что могу стать №1»

Каспер Рууд прокомментировал то, что по итогам US Open может стать первой ракеткой мира. Норвежец может стать первым в истории лидером рейтинга, не выигравшим ни одного титула уровнем выше ATP 250.

«Да, это тоже стоит на кону. По-моему, сейчас мы с Карлосом боремся. Я не хочу об этом слишком много думать.

Конечно, все молодые игроки об этом мечтают. Посмотрим, получится ли у меня этого добиться.

Если честно, в начале турнира я и не знал, что могу стать №1. Но кто-то из ATP мне сказал – я был очень удивлен. И вот я в полуфинале, так что посмотрим.

Конечно, это дополнительная мотивация, и, например, когда уступаешь в счете, это помогает бороться. Если мне очень-очень повезет, я могу уехать из Нью-Йорка первой ракеткой мира. Конечно, я стараюсь этого добиться», – сказал Рууд в интервью на корте.

Надаль провел плохой матч (сам сказал) и вылетел с US Open. Теперь первая строчка рейтинга в руках Алькараса и Рууда

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