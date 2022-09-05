Рууд об успехах на харде: «Когда 20-25 лет назад играл мой отец, хард был намного быстрее. Грунтовикам помогли, замедлив корты»

Седьмая ракетка мира прокомментировал свои успехи на харде.

В 2016-2020 годах у него было 11 побед в 35 матчах уровня на этом покрытии, а в последние два сезона – 43 в 59. На US он вышел в четвертьфинал.

«Мне повезло, что я играю сейчас. Когда 20-25 лет назад играл мой отец, хард был намного быстрее. Так что грунтовикам помогли, замедлив корты.

Я хорошо себя чувствую на харде, хотя и предпочитаю грунт».

В четвертом круге Рууд обыграл (6:1, 6:2, 6:7, 6:2), и матч состоялся на центральном корте – Стадионе Артура Эша.

«Это особенный корт с богатой историей. Крупнейший корт в мире. Я всегда мечтал хоть раз на нем сыграть.

И теперь я не просто сыграл, а одержал победу. Смогу рассказывать об этом будущим детям и внукам».

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