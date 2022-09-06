Тиафу о победе над Надалем: «Долго смотрел, как молодые обыгрывают Рафу, Феда, Новака, и думал: а я смогу сказать, что их побеждал?»

24-летний прокомментировал победу над в четвертом круге – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Обалденное выступление, я сыграл очень хорошо. Я вышел на корт и верил, что могу победить. Мне помогло то, что мы уже пару раз встречались.

Это было несколько лет назад, а теперь я другой человек, другой игрок. Я вышел с желанием победить – и победил.

Сейчас я в хорошей физической форме. Сильно похудел. Потратил на это много времени.

И психологически я силен. Рафа никогда не сбавляет, а у меня раньше были спады, когда я делаю что-то непонятное. Это было проблемой.

А сейчас, даже проиграв подачу в четвертом сете, я разозлился, но остался в борьбе, не дал ему оторваться. Это было очень важно.

Я очень долго смотрел, как молодые обыгрывают Рафу, Феда, Новака, и думал: а я смогу сказать, что их побеждал? И сегодня подумал: нет, я выиграю.

Теперь смогу рассказывать детям, внукам. Да, я обыграл Рафу. Надеюсь, больше мне с ним играть не придется, надеюсь, что закончу победой (улыбается).

После матча мир как будто остановился. Я какое-то время ничего не слышал. Даже не знаю, что сказал ему во время рукопожатия. Все было как в тумане. У меня уже слезы текли. Сердце колотилось, я был так рад. Никогда в жизни такого не испытывал».

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