Надаль о поражении от Тиафу: «Все решила простая вещь: я провел плохой матч, а он – хороший. Мне не удавалось долго поддерживать высокий уровень тенниса»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прокомментировал поражение от в четвертом круге – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Все решила простая вещь: я провел плохой матч, а он – хороший. Вот и все.

Мне не удавалось долго поддерживать высокий уровень тенниса. Я недостаточно быстро двигался. Во многих случаях он очень рано встречал мяч, и я не мог отбиться.

В теннисе все решается позиционно. И если ты теряешь позицию, то нужно быть очень-очень быстрым и очень молодым (улыбается). Я сейчас уже не такой.

В каком-то смысле понимание игры и качество ударов были недостаточными, были очень слабыми. Я не смог достаточно на него надавить.

А он хорошо сыграл и был лучше меня.

При этом он давал мне шансы. В четвертом сете я вел с брейком, а потом 40:15 на его подаче. В первом сете был гейм, когда я вел 30:0 и ошибся с приема. Было много моментов, когда одно очко могло все изменить.

Я не смог использовать свои возможности, а он смог. Мне нужно работать, исправлять ошибки».

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