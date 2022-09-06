Тиафу первым обыграл Надаля на «Шлеме» в этом сезоне и второй раз вышел в 1/4. Теперь сыграет с Рублевым

26-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу обыграл 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» Рафаэля Надаля в четвертом круге US Open – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
Тиафу стал первым, кто обыграл Надаля на «Шлеме» в этом году. Испанец взял титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос», а с «Уимблдона» снялся перед полуфиналом (это не считается поражением).
Американец провел 16-й матч против соперников из топ-5 и одержал третью победу (в прошлом году дважды обыграл Стефаноса Циципаса). Игрока топ-10 он прошел восьмой раз в 35 матчах.
Тиафу второй раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Первый был на Australian Open-2019, где он проиграл Надалю.
За место в полуфинале американец поборется с Андреем Рублевым, которого обыграл на US Open в прошлом году.
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