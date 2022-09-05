US Open. 4-й круг. Рублев сыграет с Норри, Надаль встретится с Тиафу, Алькарас – с Чиличем

сыграет с за выход в четвертьфинал US Open.

встретится с Фрэнсисом Тиафу, – с Марином Чиличем.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг