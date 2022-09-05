US Open. 4-й круг. Рублев сыграет с Норри, Надаль встретится с Тиафу, Алькарас – с Чиличем

Андрей Рублев сыграет с Кэмероном Норри за выход в четвертьфинал US Open.
Рафаэль Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафу, Карлос Алькарас – с Марином Чиличем.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 5 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 5 сентября, 20.30
- Дата проведения
- 5 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 03.30
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