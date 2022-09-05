US Open. 4-й круг. Рублев сыграет с Норри, Надаль встретится с Тиафу, Алькарас – с Чиличем

Теги Рафаэль Надаль US Open результаты ATP Андрей Рублев Кэмерон Норри Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев сыграет с Кэмероном Норри за выход в четвертьфинал US Open.

Рафаэль Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафу, Карлос Алькарас – с Марином Чиличем.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
5 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
5 сентября, 20.30
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
5 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
6 сентября, 03.30
Онлайн матча

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные