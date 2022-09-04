Тиафу о матче с Надалем: «Верю, что могу победить. Постараюсь быть агрессивным, чтобы он играл от меня, а не я от него»

26-я ракетка мира высказался об 1/8 финала против . Обе личные встречи в 2019 году выиграл испанец.

– Я точно изменился с 2019 года, играю намного лучше. Это не первый мой матч против него, когда тебя переполняет волнение. Теперь я верю, что могу победить. Я готов доставить ему проблем.

– В чем для вас главное испытание в матче против него?

– Думаю, для всех это интенсивность, с которой он играет. Он поддерживает этот темп от первого до последнего очка. Нельзя позволять себе проседать, потому что он этим воспользуется.

И какой хороший у него форхенд? Как только он начинает залетать, его трудно выбить из колеи.

Постараюсь быть агрессивным, чтобы он играл от меня, а не я от него.

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