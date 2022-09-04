Надаль повел 18:0 в матчах с Гаске и повторил рекорд Джоковича

Третья ракетка мира разгромил в третьем круге – 6:0, 6:1, 7:5.

Испанец повел в личных встречах с французом со счетом 18:0. Это второе противостояние в истории мужского тура, в котором дошло до такого счета. Первым было соперничество и .

Еще в четырех парах зафиксирован счет 17:0.

Роджер Федерер – ;

Роджер Федерер – ;

– Тим Майотт;

– Витас Герулайтис.

Надаль в матчах с Гаске теперь повесил четыре баранки. Кроме того, последний раз француз брал у испанца сет в 2008 году. С тех пор он проиграл 34 партии подряд.

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