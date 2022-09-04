Рафаэль Надаль: «Играю чуть хуже, чем в Австралии, но это происходит после невероятного сезона и результатов на «Шлемах», так что это помогает»

прокомментировал 18-ю победу над (6:0, 6:1, 7:5) и выход в четвертый круг .

«Мой лучший матч на турнире. И это легко говорить, потому что предыдущий был тяжелым.

Но я добился важного прогресса. Теперь надо двигаться дальше. Для меня это хорошая победа. Впервые за неделю ни отдал ни сета. В третьей партии была борьба, он прибавил.

Так что были тяжелые моменты. Хорошо, что я их прошел с хорошими ощущениями. Рад, что вышел в четвертый круг».

Также Надаль сравнил свое нынешнее состояние с тем, что было после первой недели .

«В Австралии я ко второй неделе играл лучше, но у меня совершенно не было фона из побед и так далее. Здесь играю чуть хуже, чем в Австралии, но это происходит после невероятного сезона и результатов на «Шлемах», так что это помогает.

Не знаю, что лучше, а что хуже. Но победы помогают чувствовать себя увереннее. И сейчас нужно прибавлять, делать шаг вперед.

Сегодня я прибавил. Дальше нужно прибавлять еще. Завтра жду хорошую тренировку».

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