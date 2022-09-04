Рафаэль Надаль: «Играю чуть хуже, чем в Австралии, но это происходит после невероятного сезона и результатов на «Шлемах», так что это помогает»

Рафаэль Надаль прокомментировал 18-ю победу над Ришаром Гаске (6:0, 6:1, 7:5) и выход в четвертый круг US Open.
«Мой лучший матч на турнире. И это легко говорить, потому что предыдущий был тяжелым.
Но я добился важного прогресса. Теперь надо двигаться дальше. Для меня это хорошая победа. Впервые за неделю ни отдал ни сета. В третьей партии была борьба, он прибавил.
Так что были тяжелые моменты. Хорошо, что я их прошел с хорошими ощущениями. Рад, что вышел в четвертый круг».
Также Надаль сравнил свое нынешнее состояние с тем, что было после первой недели Australian Open.
«В Австралии я ко второй неделе играл лучше, но у меня совершенно не было фона из побед и так далее. Здесь играю чуть хуже, чем в Австралии, но это происходит после невероятного сезона и результатов на «Шлемах», так что это помогает.
Не знаю, что лучше, а что хуже. Но победы помогают чувствовать себя увереннее. И сейчас нужно прибавлять, делать шаг вперед.
Сегодня я прибавил. Дальше нужно прибавлять еще. Завтра жду хорошую тренировку».
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