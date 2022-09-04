Гаске, проиграв Надалю все 18 матчей: «Он просто сильнее меня, тут нечего говорить. Я уже рад, что не попал на него в первом круге, так что буду спать спокойно»

прокомментировал то, что проиграл Рафаэлю Надалю все 18 матчей. В третьем круге он уступил 0:6, 1:6, 5:7.

«Баранка особенно болезненная, потому что сет длился 45 минут, и у меня было очень много шансов (Гаске вел 40:0 на приеме в первом гейме, имел брейк-пойнт еще в одном гейме и геймболы на каждой подаче – Sports.ru).

Я не буду говорить, что после 0:6 все в порядке. На в прошлом году со мной такое же случилось, но там хотя бы зрителей не было, так что было легче (улыбается).

В третьем сете мне удалось раскрепоститься, и он заиграл чуть хуже. Я мог бы дойти до тай-брейка, взять сет. Но до победы мне все равно было далеко.

Он просто сильнее меня, тут нечего говорить. Я уже рад, что не попал на него в первом круге, так что сегодня буду спать спокойно (улыбается)».

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