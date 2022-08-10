«А что сделали наши депутаты, чтобы наши теннисисты не ощущали дискомфорт в своей жизни и передвижениях?». Червиченко – о словах Терюшкова про Медведева

Теги ATP Андрей Червиченко Роман Терюшков Даниил Медведев Теннис

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова депутата Романа Терюшкова, который не считает Даниила Медведева российским теннисистом.

«Я думаю, ставить под сомнение принадлежность к нашей стране Медведева – большая глупость. Видимо, просто Роман не до конца понимает нюансы тенниса и теннисной жизни.

Вообще, если быть более точным, то надо говорить не о французском резидентстве Медведева, а о монегасском резидентстве. И Медведев, и Зверев, и Джокович – они все живут здесь, в Монако, недалеко от меня. Тогда и Зверева надо ставить под сомнение, немецкий ли он теннисист. Но ведь почему‑то за победу на Олимпиаде Звереву немцы дают железный крест. А у нас Медведеву, который становится топ‑игроком, ставят под сомнение его привязанность к России.

Необязательно быть ура‑патриотом, бить себя в грудь, чтобы приносить стране пользу. Мне кажется, победа Медведева – это очередной щелчок по носу нашим врагам. Я бы развернул этот вопрос в другую плоскость: а что сделали наши депутаты, чтобы наши теннисисты не шли на такие шаги, как удаление российской принадлежности в соцсетях, чтобы они не ощущали дискомфорт в своей жизни и передвижениях», – приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

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