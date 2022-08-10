«А что сделали наши депутаты, чтобы наши теннисисты не ощущали дискомфорт в своей жизни и передвижениях?». Червиченко – о словах Терюшкова про Медведева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова депутата Романа Терюшкова, который не считает Даниила Медведева российским теннисистом.

«Я думаю, ставить под сомнение принадлежность к нашей стране Медведева – большая глупость. Видимо, просто Роман не до конца понимает нюансы тенниса и теннисной жизни.

Вообще, если быть более точным, то надо говорить не о французском резидентстве Медведева, а о монегасском резидентстве. И Медведев, и Зверев, и Джокович – они все живут здесь, в Монако, недалеко от меня. Тогда и Зверева надо ставить под сомнение, немецкий ли он теннисист. Но ведь почему‑то за победу на Олимпиаде Звереву немцы дают железный крест. А у нас Медведеву, который становится топ‑игроком, ставят под сомнение его привязанность к России.

Необязательно быть ура‑патриотом, бить себя в грудь, чтобы приносить стране пользу. Мне кажется, победа Медведева – это очередной щелчок по носу нашим врагам. Я бы развернул этот вопрос в другую плоскость: а что сделали наши депутаты, чтобы наши теннисисты не шли на такие шаги, как удаление российской принадлежности в соцсетях, чтобы они не ощущали дискомфорт в своей жизни и передвижениях», – приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

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