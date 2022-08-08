Депутат Терюшков: «Не надо делать из Медведева героя, который прославляет Россию»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, как относится к Даниилу Медведеву.

«Даниил Медведев – безусловно, талантливейший спортсмен, лидер мирового тенниса. Но я не могу сказать, что он, выигрывая турниры, прославляет Россию. Он прославляет свою фамилию, он зарабатывает деньги. Наверное, он имеет право на это. Но не надо делать из этого человека героя, который прославляет Россию.

Мы готовы радоваться его победам наравне с победами других наших теннисистов. Мы понимаем, что вся наша национальная сборная отстранена от турниров в теннисе. В теннисе нас, по сути, нет сейчас. Если Медведев, выиграв сейчас турнир, поднимет российский флаг, это будет поступком. Но боюсь, что, как только он поднимет российский флаг, он не будет участвовать в этих турнирах. Именно поэтому он сменил российский флаг на своей аватарке», – цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

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