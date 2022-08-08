Тарпищев о словах Терюшкова про Медведева: «Куда он лезет? В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев ответил депутату Роману Терюшкову, назвавшему Даниила Медведева французом российского происхождения.

«Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю: куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет.

Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра у него работает в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас тем более.

Мы в теннисе всю жизнь, и, если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты все-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены – патриоты своей страны», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Депутат Терюшков: «Медведева правильнее называть французом российского происхождения»

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