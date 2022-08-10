Медведев о выступлениях под нейтральным флагом: «Я все равно Даниил Медведев. Все равно хочу выигрывать крупные титулы, большие матчи»

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем ему помог недопуск на «Уимблдон».
«Я никак не мог изменить решение «Уимблдона» и должен следовать правилам.
Можно сосредотачиваться на негативном. Конечно, я хотел сыграть на «Уимблдоне», хотел хорошо там выступить. Так что можно зациклиться на этом: «О боже мой, мне не удалось там сыграть».
Вместо этого я провел хороший тренировочный сбор перед североамериканскими турнирами – обычно такой возможности нет из-за «Уимблдона». В этот раз мне удалось. И сейчас я чувствую себя на 100 процентов готовым физически и психологически».
Также Медведев прокомментировал то, что выступает под нейтральным флагом.
«Важно то, что я играю в теннис. Я очень люблю свою работу. И, опять же, надо следовать правилам. А они сейчас четко гласят, что мы должны играть под нейтральным флагом.
Но я все равно Даниил Медведев. Все равно хочу выигрывать крупные титулы, большие матчи – и маленькие тоже. Это не изменилось».
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