Медведев о выступлениях под нейтральным флагом: «Я все равно Даниил Медведев. Все равно хочу выигрывать крупные титулы, большие матчи»

Первая ракетка мира рассказал, чем ему помог недопуск на .

«Я никак не мог изменить решение «Уимблдона» и должен следовать правилам.

Можно сосредотачиваться на негативном. Конечно, я хотел сыграть на «Уимблдоне», хотел хорошо там выступить. Так что можно зациклиться на этом: «О боже мой, мне не удалось там сыграть».

Вместо этого я провел хороший тренировочный сбор перед североамериканскими турнирами – обычно такой возможности нет из-за «Уимблдона». В этот раз мне удалось. И сейчас я чувствую себя на 100 процентов готовым физически и психологически».

Также Медведев прокомментировал то, что выступает под нейтральным флагом.

«Важно то, что я играю в теннис. Я очень люблю свою работу. И, опять же, надо следовать правилам. А они сейчас четко гласят, что мы должны играть под нейтральным флагом.

Но я все равно Даниил Медведев. Все равно хочу выигрывать крупные титулы, большие матчи – и маленькие тоже. Это не изменилось».

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