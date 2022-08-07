Депутат Терюшков: «Медведева правильнее называть французом российского происхождения»

Депутат Роман Терюшков заявил, что не считает Даниила Медведева российским теннисистом. Накануне Медведев выиграл турнир в Лос-Кабос.

«Во‑первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой. Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того, как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во‑вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», – написал Терюшков в телеграм-канале.

Депутат Терюшков: «Спасать надо мировой спорт. У них другие ценности. Следующее, перед чем будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки»

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