Депутат Терюшков: «Медведева правильнее называть французом российского происхождения»

Теги ATP Политика Роман Терюшков Даниил Медведев Abierto Mexicano Los Cabos Теннис

Депутат Роман Терюшков заявил, что не считает Даниила Медведева российским теннисистом. Накануне Медведев выиграл турнир в Лос-Кабос.

«Во‑первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой. Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того, как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во‑вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», – написал Терюшков в телеграм-канале.

Депутат Терюшков: «Спасать надо мировой спорт. У них другие ценности. Следующее, перед чем будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки»

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